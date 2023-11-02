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    • «Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз на матч 11 тура АПЛ, 4 ноября

    «Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз на матч 11 тура АПЛ, 4 ноября

    В субботу, 4 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на два балла отстает от лидирующего «Тоттенхэма». «Манчестер Сити» в десяти матчах чемпионатах страны выиграл восемь встреч, но при этом команда уступила в двух поединках. Манчестерцы забили 22 гола, но при этом пропустила 7 мячей.

    В последних пяти матчах «Манчестер Сити» выиграл четыре встречи и потерпел одно поражение.

    «Борнмут»

    Команда занимает 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. «Борнмут» в десяти матчах чемпионата Англии выиграл один матч, в трех встречах сыграл вничью и проиграл шесть поединков. «Борнмут» забил восемь голов, но при этом пропустил двадцать один мяч.

    В последних пяти матчах «Борнмут» выиграл одну встречу. В остальных четырех поединках команда потерпела поражение.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 17 матчей, в которых 16 раз побеждал «Манчестер Сити». Еще одна встреча закончилась результативной ничьей – 3:3.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

    На наш взгляд, исход этой встречи очевиден еще до ее начала. «Манчестер Сити» выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.09), тотал больше 2.5 (1.32).

    Источник: Бомбардир

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    02.11.2023 13:06
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