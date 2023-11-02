В субботу, 4 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 18:00 по московскому времени.

Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на два балла отстает от лидирующего «Тоттенхэма». «Манчестер Сити» в десяти матчах чемпионатах страны выиграл восемь встреч, но при этом команда уступила в двух поединках. Манчестерцы забили 22 гола, но при этом пропустила 7 мячей.

В последних пяти матчах «Манчестер Сити» выиграл четыре встречи и потерпел одно поражение.

«Борнмут»

Команда занимает 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. «Борнмут» в десяти матчах чемпионата Англии выиграл один матч, в трех встречах сыграл вничью и проиграл шесть поединков. «Борнмут» забил восемь голов, но при этом пропустил двадцать один мяч.

В последних пяти матчах «Борнмут» выиграл одну встречу. В остальных четырех поединках команда потерпела поражение.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 17 матчей, в которых 16 раз побеждал «Манчестер Сити». Еще одна встреча закончилась результативной ничьей – 3:3.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

На наш взгляд, исход этой встречи очевиден еще до ее начала. «Манчестер Сити» выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.09), тотал больше 2.5 (1.32).