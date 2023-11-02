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    • Тен Хаг высказался о своем будущем в «МЮ»: у команды больше поражений, чем побед в этом сезоне

    Тен Хаг высказался о своем будущем в «МЮ»: у команды больше поражений, чем побед в этом сезоне

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не думает об увольнении.

    «Я боец. Уверен, что смогу все исправить, но сейчас мы находимся в плохом положении.

    Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Я должен держаться вместе со своими игроками и сражаться вместе с ними», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» вылетел из Кубка лиги, разгромно дома проиграв «Ньюкаслу» (0:3).
    • У команды в этом сезоне больше поражений, чем побед – 8 против 7.
    • Тен Хаг возглавляет «Юнайтед» с лета 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    02.11.2023 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2161

      DMитрий 3 ноября, 21:13

      Мотивировочная речь забулдыги перед своими корешами на скамейке перед походом в сельмаг за пузырём, на который не хватает монет.

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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:35

      Я, последняя буква в алфавите.

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