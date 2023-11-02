Тен Хаг высказался о своем будущем в «МЮ»: у команды больше поражений, чем побед в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не думает об увольнении.
«Я боец. Уверен, что смогу все исправить, но сейчас мы находимся в плохом положении.
Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Я должен держаться вместе со своими игроками и сражаться вместе с ними», – сказал тен Хаг.
- «МЮ» вылетел из Кубка лиги, разгромно дома проиграв «Ньюкаслу» (0:3).
- У команды в этом сезоне больше поражений, чем побед – 8 против 7.
- Тен Хаг возглавляет «Юнайтед» с лета 2022 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо