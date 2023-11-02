Тен Хаг высказался о своем будущем в «МЮ»: у команды больше поражений, чем побед в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не думает об увольнении.

«Я боец. Уверен, что смогу все исправить, но сейчас мы находимся в плохом положении.

Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Я должен держаться вместе со своими игроками и сражаться вместе с ними», – сказал тен Хаг.