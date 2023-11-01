Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Рубин». Игра состоится 1 ноября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Фассон, Кузмичев, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Рубин»: Шамов, Горшков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

Главный тренер: Рашид Рахимов