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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 1 Ноября 2023

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 1 Ноября 2023

    Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Рубин». Игра состоится 1 ноября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Гильерме, Фассон, Кузмичев, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Рубин»: Шамов, Горшков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

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    Источник: Бомбардир

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    01.11.2023 17:35
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