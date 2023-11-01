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    • Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам

    Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравятся некоторые нюансы проведения Фонбет Кубка России.

    – Закончился групповой этап и второй сезон уже такой формат действует. В целом, как вам такой формат, учитывая, что ходят слухи, что, возможно, сократится групповой этап.

    – Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу.

    Второй – по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме.

    Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных – это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое.

    В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше.

    • «Зенит» выиграл кубковую группу с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».
    • Команда вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, набрав 14 очков из 18 возможных.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    01.11.2023 01:23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4368

      anatolich72 1 ноября, 12:08

      Соломку начал стелить.

      0
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 1 ноября, 10:14

      Прикольно: проиграл в декабре и 3 месяца угрызения совести...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 ноября, 15:41

      Зато у соперника три месяца эйфории

      1
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      Рейтинг: +4067

      acor94 1 ноября, 08:47

      Согласен только по одному пункту, что разбивка игр на вылет в одной стадии на 3 месяца полная хрень. (если это дейсвительно так)

      3
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 08:30

      Плохой формат , плохой и календарь. Всё через одно место. Что может изменить увеличение проходных игр ?

      1
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 06:24

      Терпила во всей красе и продажный матч с КС, где игроки Самары просто не знали, как без палева просрать, но и там не получилось обкосячились якобы с прорывом Сергеева

      0
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Skull_Boy 1 ноября, 07:53

      Прошлы год . Зенит слил кубок вы писали " нет просто КС и Спартаг сильные . Этот год Зенит начал серьезно относится к кубку и выигрывать . Кс слили матчи . А в группе Спартака кроме Пари НН все сливают матчи Спартаку ? Нет? Почему же? Динамо сливает. А Краснодару важнее Лига

      5
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Skull_Boy 1 ноября, 07:53

      Если у вас не получается играть и в кубке и в лиге в одном уровне значит одно что духа мало .

      3
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy > JIEGEHDA 1 ноября, 09:20

      Хахахаххаахах, если ты д_бил, а оно так и есть, то держи это в тайне, а не ори и от одной новости про Зенит течешь, как тупая шкура с сауны

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Skull_Boy 1 ноября, 09:39

      Ты там антифриза насосался убыток ?

      5
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Skull_Boy 1 ноября, 14:50

      Я вот могу обосновать свой разговор а вот ты нет . Я же по факту сказал . Спартак на два фронта играть не может никак . Независимо кубок или Лига Европы. Зенит же в ЛЧ и в РПЛ играл и рпл брал соперников не подпуская и в ЛЧ с топ клубами почти на уровне играл. Третье место стабильно занимал в ЛЧ . А что Спартак ? Каждый год одно и тоже. На выбор турнир. ЛЕ хорошо в чемпе 10 место на юбилей клуба ахаха. Щас в кубке ок в чемпе провал. Спартак выбрал лёгкий путь.клубы вторые составы ставят на кубок а Спартак там лидер оказывается ахахах. А в чемпе как там? Нагибают страшно. А такие как ты отбросы общества так и будут плакать и ныть. Да за слова ответить не можешь. Кнопочный герой

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy > JIEGEHDA 1 ноября, 16:26

      Обосновать смешно и причем тогда тут Спартак "умнейший", ты очередной клоун и фразу про течку су4ки это подтверждает, и если брать твое любимое ЛЧ, Ле или ЛК, то Зенит и с легких групп выйти не мог и можешь дальше трындеть про терпилу и на будущее твой обосанный проект не можешь обыграть команду из топ-50 уже более 15 лет, где сезон 20-21 это показал за 6 игр ОДНО ОЧКО

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy > JIEGEHDA 1 ноября, 16:36

      Ххаххахахах, стабильно 3е место в группе, но только почему всегда получается 4е протри линзы убогий и полемика закончена, и продолжай лизать зад терпиле и ныть про Спартак, это твой максимум интеллекта и попроси школьников из Бельгии или Норвегии играть научат бразильский неликвид

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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Skull_Boy 1 ноября, 18:21

      Ну когда вничью играли с Челси и Юве. Ты где был интересно . Когда вышли с 3-го места в ЛЕ а потом в матчем с Бетисом показали супер футбол ты наверно лежал на лавочке наглотавшись белой слизи )) хотя о чем я говорю . Попасть в ЛЧ это уже достижение. А твоему клубу страшен даже сами АИК И АЕК да любой клуб не важно . Бенфика вон спустя рукава проходит. у тебя обосновка не выросла овощь .

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy > JIEGEHDA 1 ноября, 19:02

      Да да да уже не интересно и как выяснилось ты сказочный 3,14здабол

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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Skull_Boy 1 ноября, 19:44

      Когда нечего сказать , то начинаются оскорбления маты и ругань. В данном случае ты слабо держался . Молодец . Теперь иди выпей водочки и посмотри Соловьева.

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 1 ноября, 02:31

      Если Семаку не нравится - значит хороший формат, он только один ноет.

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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 1 ноября, 07:51

      Если Семак ноет то Абаскаль плачет?

      6
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      Рейтинг: +9179

      GoLenaStop 1 ноября, 02:21

      А при чем тут Лига Чемпионов?
      Надо создавать свою лигу и играть по своему графику, чтоб игроки и командоры не зажирались.
      Хватит копировать западную сволочь!

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