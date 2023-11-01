Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам

Соломку начал стелить.
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравятся некоторые нюансы проведения Фонбет Кубка России.
– Закончился групповой этап и второй сезон уже такой формат действует. В целом, как вам такой формат, учитывая, что ходят слухи, что, возможно, сократится групповой этап.
– Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу.
Второй – по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме.
Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных – это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое.
В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше.
- «Зенит» выиграл кубковую группу с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».
- Команда вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, набрав 14 очков из 18 возможных.