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  • Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам

Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам

1 ноября 2023, 01:23
17

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравятся некоторые нюансы проведения Фонбет Кубка России.

– Закончился групповой этап и второй сезон уже такой формат действует. В целом, как вам такой формат, учитывая, что ходят слухи, что, возможно, сократится групповой этап.

– Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу.

Второй – по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме.

Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных – это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое.

В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше.

  • «Зенит» выиграл кубковую группу с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».
  • Команда вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, набрав 14 очков из 18 возможных.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
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GoLenaStop
1698794466
А при чем тут Лига Чемпионов? Надо создавать свою лигу и играть по своему графику, чтоб игроки и командоры не зажирались. Хватит копировать западную сволочь!
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шахта Заполярная
1698795091
Если Семаку не нравится - значит хороший формат, он только один ноет.
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Skull_Boy
1698809055
Терпила во всей красе и продажный матч с КС, где игроки Самары просто не знали, как без палева просрать, но и там не получилось обкосячились якобы с прорывом Сергеева
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acor94
1698817657
Согласен только по одному пункту, что разбивка игр на вылет в одной стадии на 3 месяца полная хрень. (если это дейсвительно так)
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Дядя Серёжа
1698822841
Прикольно: проиграл в декабре и 3 месяца угрызения совести...
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anatolich72
1698829686
Соломку начал стелить.
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