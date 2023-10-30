Обляков рассказал о нацеленности ЦСКА на чемпионство

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков считает, что после победы над «Краснодаром» (1:0) команда продолжает борьбу за чемпионство.

«Я думаю, что всем понравилась игра, было интересно, старались от себя играть. Думаю, что игра получалась, все отдались на 100%, из-за этого победили. «Краснодар» идет на первом месте, у них хорошая уверенность, у игроков командная игра. Когда побеждаешь, уверенность улучшается, поэтому ждали сложной игры, интересной какой она получилась.

Наш секрет в командной игре. Народа хватает, все стараются, работают. Конечно, есть ощущение, что ЦСКА в гонке за чемпионство. Понятно, если бы результат был неудовлетворительным, тяжело было бы говорить об этом, но всегда в гонке, всегда стараемся побеждать», – сказал Обляков.