Модрич установил рекорд Эль Класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал старейшим игроком, когда-либо выходившим на поле в рамках Эль Класико.
Во встрече с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги он вышел на замену на 63-й минуте. На момент появления на поле Модричу было 38 лет и 47 дней.
Бывший игрок «Реала» Пако Буйо сыграл против «Барселоны» в 1996 году в возрасте 38 лет и 38 дней.
- Модрич появился на поле при счете 0:1. На 90+2-й он отдал голевой пас.
- «Реал» одержал победу со счeтом 2:1. Оба мяча забил Джуд Беллингем
- Эта игра стала 500-й для Модрича в составе мадридского клуба.
Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X