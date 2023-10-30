Модрич установил рекорд Эль Класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал старейшим игроком, когда-либо выходившим на поле в рамках Эль Класико.

Во встрече с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги он вышел на замену на 63-й минуте. На момент появления на поле Модричу было 38 лет и 47 дней.

Бывший игрок «Реала» Пако Буйо сыграл против «Барселоны» в 1996 году в возрасте 38 лет и 38 дней.