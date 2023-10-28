Тайсон Фьюри обратился к Роналду

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался про Криштиану Роналду. Они встретились в Эр-Рияде.

«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат.

Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «Манчестер Юнайтед», когда ты играл за него в первый раз, и после возвращения, в «Реале» тоже», – заявил Фьюри.

Сегодня 35-летний боксер проведет в Саудовской Аравии бой с Фрэнсисом Нганну.

Роналду перешел в «Аль-Наср» прошлой зимой после расторжения контракта с «МЮ».

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