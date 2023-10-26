Кузьмичев оценил необходимость возвращения Николсона и Бальде в «Спартак»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев предположил, как сложится судьба двух принадлежащих клубу нападающих – Шамара Николсона и Кейта Бальде.
«То, что Николсон и Бальде квалифицированные нападающие, было понятно еще до их приезда в Россию. Иначе их бы не пригласили в «Спартак». В спорте бывает так, что футболисты не могут сработаться с главным тренером. Может, они не понимают его требований или просто с чем-то не согласны. Им нет смысла заходить второй раз в одну и ту же реку.
С большой долей вероятности их продадут. Тем более если они хорошо будут себя проявлять и «Спартак» за них сможет выручить деньги», – сказал Кузьмичев.
- В начале нынешнего сезона Шамар Николсон ушел в аренду в «Клермон», а Кейта Бальде – в «Эспаньол».
- Николсон провел за «Спартак» 43 официальных матча и забил 12 голов.
- Бальде сыграл в составе красно-белых в 19 встречах и отметился 4 забитыми мячами.
Источник: «РБ Спорт»