Кузьмичев оценил необходимость возвращения Николсона и Бальде в «Спартак»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев предположил, как сложится судьба двух принадлежащих клубу нападающих – Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«То, что Николсон и Бальде квалифицированные нападающие, было понятно еще до их приезда в Россию. Иначе их бы не пригласили в «Спартак». В спорте бывает так, что футболисты не могут сработаться с главным тренером. Может, они не понимают его требований или просто с чем-то не согласны. Им нет смысла заходить второй раз в одну и ту же реку.

С большой долей вероятности их продадут. Тем более если они хорошо будут себя проявлять и «Спартак» за них сможет выручить деньги», – сказал Кузьмичев.