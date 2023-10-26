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    • Кузьмичев оценил необходимость возвращения Николсона и Бальде в «Спартак»

    Кузьмичев оценил необходимость возвращения Николсона и Бальде в «Спартак»

    Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев предположил, как сложится судьба двух принадлежащих клубу нападающих – Шамара Николсона и Кейта Бальде.

    «То, что Николсон и Бальде квалифицированные нападающие, было понятно еще до их приезда в Россию. Иначе их бы не пригласили в «Спартак». В спорте бывает так, что футболисты не могут сработаться с главным тренером. Может, они не понимают его требований или просто с чем-то не согласны. Им нет смысла заходить второй раз в одну и ту же реку.

    С большой долей вероятности их продадут. Тем более если они хорошо будут себя проявлять и «Спартак» за них сможет выручить деньги», – сказал Кузьмичев.

    • В начале нынешнего сезона Шамар Николсон ушел в аренду в «Клермон», а Кейта Бальде – в «Эспаньол».
    • Николсон провел за «Спартак» 43 официальных матча и забил 12 голов.
    • Бальде сыграл в составе красно-белых в 19 встречах и отметился 4 забитыми мячами.

    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 15:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife 26 октября, 16:57

      Произвол Абаскаля наносит ущерб команде(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34588

      oyabun 26 октября, 15:54

      Жаль что Абаскаль не подтягивает с молодежки ребят. Того же Быковского, например.

      0
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