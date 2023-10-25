Роналду сделал заявление об отношении к рекордам

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что он не задумывается о личных рекордах в футболе.

«На самом деле меня не особо волнуют рекорды. Мне нравится проводить время в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой», – приводит слова Роналду итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.