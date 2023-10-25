Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Роналду сделал заявление об отношении к рекордам

    Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что он не задумывается о личных рекордах в футболе.

    «На самом деле меня не особо волнуют рекорды. Мне нравится проводить время в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой», – приводит слова Роналду итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

    • Во вторник «Аль-Наср» обыграл катарский «Аль-Духаиль» в матче третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов со счетом 4:3. Роналду оформил дубль в этой встрече.
    • Португалец перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Его соглашение с саудовской командой рассчитано до конца июня 2025 года.
    • В текущем сезоне Роналду во всех турнирах провел 13 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

    Новости по теме
    Дюков: «Российские судьи будут работать на матчах Роналду, Бензема»
    Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье назвал лучшего игрока в мире – это не Месси 4
    Роналду встретился с экс-чемпионом UFC, который подерется с Тайсоном Фьюри
    Источник: Журналист Фабрицио Романо в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2023 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+