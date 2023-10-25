Роналду сделал заявление об отношении к рекордам

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что он не задумывается о личных рекордах в футболе.
«На самом деле меня не особо волнуют рекорды. Мне нравится проводить время в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой», – приводит слова Роналду итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
- Во вторник «Аль-Наср» обыграл катарский «Аль-Духаиль» в матче третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов со счетом 4:3. Роналду оформил дубль в этой встрече.
- Португалец перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Его соглашение с саудовской командой рассчитано до конца июня 2025 года.
- В текущем сезоне Роналду во всех турнирах провел 13 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
Источник: Журналист Фабрицио Романо в соцсети X