Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Духаиль», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 21:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Аль-Наср»: Аль-Ганам, Аль-Амири, Аль-Сулахи, Аль-Хайбари, Мане, Аль-Нахли, Отавиньо, Ляпорт, Аль-Акиди, Талиска, Роналду.
Главный тренер: Луиш Каштру
«Аль-Духаиль»: Закария, Ямен, Мохаммад, Али, Будиаф, Коутиньо, Олунга, Аль-Браке, Мадибо, Мун-Хван, Семеду.
Главный тренер: Кристоф Гальтье
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Духаиль»
- Матч можно посмотреть на OKKO.
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»