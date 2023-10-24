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    • «Аль-Наср» – «Аль-Духаиль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    «Аль-Наср» – «Аль-Духаиль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Духаиль», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Аль-Наср»: Аль-Ганам, Аль-Амири, Аль-Сулахи, Аль-Хайбари, Мане, Аль-Нахли, Отавиньо, Ляпорт, Аль-Акиди, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Духаиль»: Закария, Ямен, Мохаммад, Али, Будиаф, Коутиньо, Олунга, Аль-Браке, Мадибо, Мун-Хван, Семеду.

    Главный тренер: Кристоф Гальтье

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Духаиль»

    Аль-наср – Аль-Духаиль смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 17:53
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