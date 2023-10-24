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    Участвуйте в Марафоне ставок, главный приз – Tank!

    Букмекерская контора «Марафон» представляет новую акцию с призовым фондом 2 700 000 ₽ и автомобилем Tank 300.

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    • Обменивайте очки на купоны розыгрыша призов.

    Акция состоит из двух этапов и двух розыгрышей, которые пройдут 14 ноября и 16 декабря. Всего будет разыграно 762 приза: бесплатные пари размером от 1000 ₽ до 10 000 ₽, денежные средства от 50 000 ₽ до 200 000 ₽ и мощнейший Tank 300.

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    Желаем удачи!

    Токен: Kra24AzRC

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 11:34
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