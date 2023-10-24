Участвуйте в Марафоне ставок, главный приз – Tank!

Букмекерская контора «Марафон» представляет новую акцию с призовым фондом 2 700 000 ₽ и автомобилем Tank 300.

Принять участие максимально просто:

Заключайте пари и получайте очки лояльности.

Обменивайте очки на купоны розыгрыша призов.

Акция состоит из двух этапов и двух розыгрышей, которые пройдут 14 ноября и 16 декабря. Всего будет разыграно 762 приза: бесплатные пари размером от 1000 ₽ до 10 000 ₽, денежные средства от 50 000 ₽ до 200 000 ₽ и мощнейший Tank 300.

Полные условия акции по ссылке

Желаем удачи!

Токен: Kra24AzRC