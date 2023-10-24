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Определена дата проведения Матча звезд Кубка России

24 октября 2023, 11:19
1

Матч звeзд Кубка России пройдет в декабре.

«Футболисты Пути регионов, медиакоманд и Пути РПЛ встретятся 16 декабря на Live Арене в Сколково. На этот раз участников Матча звезд выберут болельщики клубов.

Помимо игры, футболисты посоревнуются в различных испытаниях на силу и точность ударов, скорость работы и ловкость приема мяча. Программу матча дополнят выступление артистов, автограф-сессии с амбассадорами турнира и различные конкурсы для зрителей», – говорится в заявлении организаторов.

  • Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
  • В Суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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Источник: Телеграм-канал FONBET Кубок России
Россия. Кубок
Комментарии (1)
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Spirit_78
1698663455
Как в НХЛ?)
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