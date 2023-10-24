Определена дата проведения Матча звезд Кубка России

Матч звeзд Кубка России пройдет в декабре.

«Футболисты Пути регионов, медиакоманд и Пути РПЛ встретятся 16 декабря на Live Арене в Сколково. На этот раз участников Матча звезд выберут болельщики клубов.

Помимо игры, футболисты посоревнуются в различных испытаниях на силу и точность ударов, скорость работы и ловкость приема мяча. Программу матча дополнят выступление артистов, автограф-сессии с амбассадорами турнира и различные конкурсы для зрителей», – говорится в заявлении организаторов.