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    Определена дата проведения Матча звезд Кубка России

    Матч звeзд Кубка России пройдет в декабре.

    «Футболисты Пути регионов, медиакоманд и Пути РПЛ встретятся 16 декабря на Live Арене в Сколково. На этот раз участников Матча звезд выберут болельщики клубов.

    Помимо игры, футболисты посоревнуются в различных испытаниях на силу и точность ударов, скорость работы и ловкость приема мяча. Программу матча дополнят выступление артистов, автограф-сессии с амбассадорами турнира и различные конкурсы для зрителей», – говорится в заявлении организаторов.

    • Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
    • В Суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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    Источник: Телеграм-канал FONBET Кубок России

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    24.10.2023 11:19
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