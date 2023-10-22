Федун оценил победу «Спартака» над «Пари НН»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).
«Была масса моментов. Михаил Игнатов мог только два или три раза отличиться. Игра практически шла в одну калитку. Самое главное, что не пропустили, это очень позитивно. И Гильермо Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками. Вышел Александр Соболев, вышел Руслан Литвинов. Руслан вообще получил приз лучшего игрока матча.
Так что продолжаем бороться, разрыв очень маленький», – сказал Федун.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Впереди матч 13-го тура с «Факелом».
- Федун покинул «Спартак» в 2022 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»