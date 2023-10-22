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    Федун оценил победу «Спартака» над «Пари НН»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

    «Была масса моментов. Михаил Игнатов мог только два или три раза отличиться. Игра практически шла в одну калитку. Самое главное, что не пропустили, это очень позитивно. И Гильермо Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками. Вышел Александр Соболев, вышел Руслан Литвинов. Руслан вообще получил приз лучшего игрока матча.

    Так что продолжаем бороться, разрыв очень маленький», – сказал Федун.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Впереди матч 13-го тура с «Факелом».
    • Федун покинул «Спартак» в 2022 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34581

      oyabun 2 часа назад

      Вместо Соболева лучше бы Бонгонда вышел. А наш дельфинчик похоже пошел по пути Джикии.

      1
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      Рейтинг: +3535

      alefreddy > oyabun 1 час назад

      да что то Соболь спустя рукава играет

      0
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      ...
      Рейтинг: +27643

      slavutiq70 > alefreddy 11 минут назад

      Зазвездился и обленился ...

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