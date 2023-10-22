Абаскаль отреагировал на информацию о конфликте с Соболевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что конфликта с нападающим Александром Соболевым нет.

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всe», – сказал Абаскаль.