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    • Абаскаль отреагировал на информацию о конфликте с Соболевым

    Абаскаль отреагировал на информацию о конфликте с Соболевым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что конфликта с нападающим Александром Соболевым нет.

    «Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всe», – сказал Абаскаль.

    • Инсайдер Иван Карпов на этой неделе сообщил об отстранении Соболева от основы.
    • Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.
    • У Соболева в сезоне РПЛ 9 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Дмитрий-Бочаров-yandex 31 минуту назад

      Рыжий в очередной раз преподал урок всем типа журналистам. Жаль но эти деляги и не поняли и не усвоили

      1
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      Рейтинг: +11941

      ivany4 50 минут назад

      Чем славятся иностранные тренеры Спартака, так это умением красиво, элегантно и ненавязчиво послать журношлюшек в эротическое путешествие.

      3
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      Рейтинг: +2220

      Suvorov71 1 час назад

      Вот что не отнять у рыжих это культура воспитания, не то что питерская помойная команда с этим дэбилом мидвидем

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