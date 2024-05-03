Мостовой встал на защиту дисквалифицированного Тихонова

Александр Мостовой высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Тренера «Енисея» отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования.

Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол.

Но пять матчей дисквалификации для Андрея – это много. За что три матча реального исполнения? Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все» – заявил Мостовой.