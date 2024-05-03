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    Мостовой встал на защиту дисквалифицированного Тихонова

    Александр Мостовой высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

    • Тренера «Енисея» отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    «Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования.

    Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол.

    Но пять матчей дисквалификации для Андрея – это много. За что три матча реального исполнения? Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все» – заявил Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 17:57
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1714750907
    Сексизм , как один из царских постулатов , является наимощнейшим средством определения "синдрома потерянного человека " , при присутствии умения "чеканить " ... А так -да , смысловая нагрузка уже на "четвёрку " . )
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    Сержтир
    1714753750
    Если безпредел в нашей жизни творится куда ни посмотри, то как спорт может остаться в стороне.
    Ответить
    Сержтир
    1714753772
    Если безпредел в нашей жизни творится куда ни посмотри, то как спорт может остаться в стороне.
    Ответить
    ...уефан
    1714753972
    ...мне интересно, где и кому всё это заявил Мостовой?... Нам?...
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    Кузьмич на трибуне
    1714757029
    Cудьи ошибаются не только на поле, но и на VAR. Порой даже удивляешься, почему на VAR, имея возможность посмотреть ситуацию 10 раз с разных камер, судьи не замечают удаления.
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    raritet
    1714768406
    Понимаю еще, если бы Тихонов трахал ее при всем скоплении спортивных масс. Тогда да . 5 матчей самое то. Можно и продолжить начатое в более спокойной обстановке. А так то . Выразил вполне резонное сомнении в квалификации девушки, какой бы нации она не была. И за это 5???
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