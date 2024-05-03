Реакция гендиректора «Енисея» на дисквалификацию Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев не согласен с решением КДК РФС о дисквалификации Андрея Тихонова.

Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы.

Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите.

Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», – сказал Федосеев.