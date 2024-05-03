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    • Реакция гендиректора «Енисея» на дисквалификацию Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы»

    Реакция гендиректора «Енисея» на дисквалификацию Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы»

    Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев не согласен с решением КДК РФС о дисквалификации Андрея Тихонова.

    • Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

    «Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы.

    Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите.

    Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», – сказал Федосеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.05.2024 17:17
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    Комментарии (3)
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    MaxRnD
    1714748316
    Баба на корабле ....
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    шахта Заполярная
    1714762730
    Пусть эта Опойкина мячи подает. Это у нее лучше получится
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