Потенциальный тренер «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

Саша Илич косвенно подтвердил, что после ухода из греческого «Атромитоса» возглавит «Пари НН».

– Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить «Пари НН»?

– Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете – произойдет это или нет.