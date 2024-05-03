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    • Потенциальный тренер «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

    Потенциальный тренер «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

    Саша Илич косвенно подтвердил, что после ухода из греческого «Атромитоса» возглавит «Пари НН».

    – Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить «Пари НН»?

    – Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете – произойдет это или нет.

    • «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
    • Клуб уволил Сергея Юрана после 6 поражений подряд.
    • 46-летний Илич, помимо «Атромитоса», работал в софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • Ожидается, что он заключит с нижегородцами контракт до лета 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2024 18:18
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    WILDLING_HRUNDEL
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