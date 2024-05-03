Потенциальный тренер «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

Саша Илич косвенно подтвердил, что после ухода из греческого «Атромитоса» возглавит «Пари НН».
– Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить «Пари НН»?
– Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете – произойдет это или нет.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
- Клуб уволил Сергея Юрана после 6 поражений подряд.
- 46-летний Илич, помимо «Атромитоса», работал в софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- Ожидается, что он заключит с нижегородцами контракт до лета 2025 года.