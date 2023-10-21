Канчельскис поделился впечатлениями от знакомства с Чарльтоном

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на смерть Бобби Чарльтона.

«Только по телевизору видел Бобби Чарльтона как футболиста. Конечно, он легенда «Манчестер Юнайтед». Лично с ним общался, он всегда приходил в раздевалку, поздравлял с победами и приходил на каждую игру. Последний раз с Бобби Чарльтоном мы общались шесть-семь лет назад на игре «Манчестер Юнайтед». Он добрейший человек, у него никогда не было пафоса. Было интересно с ним общаться, мог подшутить.

В 1958 году, когда «Манчестер Юнайтед» разбился в Мюнхене, он выжил и стал чемпионом мира. Там все футболисты, кто выжили сошли с ума, спились, потому что тяжело было такое пережить в психологическом плане. Бобби Чарльтон остался в здравом уме. Он всегда с супругой приходил на матчи и хорошо относился ко мне. Когда я ушел в «Эвертон», Бобби Чарльтон был огорчен и написал, что это была большая ошибка. К сожалению, время берет свое, мои соболезнования. Если получится, я полечу на церемонию прощания», – сказал Канчельскис.