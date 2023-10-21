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    • Канчельскис поделился впечатлениями от знакомства с Чарльтоном

    Канчельскис поделился впечатлениями от знакомства с Чарльтоном

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на смерть Бобби Чарльтона.

    «Только по телевизору видел Бобби Чарльтона как футболиста. Конечно, он легенда «Манчестер Юнайтед». Лично с ним общался, он всегда приходил в раздевалку, поздравлял с победами и приходил на каждую игру. Последний раз с Бобби Чарльтоном мы общались шесть-семь лет назад на игре «Манчестер Юнайтед». Он добрейший человек, у него никогда не было пафоса. Было интересно с ним общаться, мог подшутить.

    В 1958 году, когда «Манчестер Юнайтед» разбился в Мюнхене, он выжил и стал чемпионом мира. Там все футболисты, кто выжили сошли с ума, спились, потому что тяжело было такое пережить в психологическом плане. Бобби Чарльтон остался в здравом уме. Он всегда с супругой приходил на матчи и хорошо относился ко мне. Когда я ушел в «Эвертон», Бобби Чарльтон был огорчен и написал, что это была большая ошибка. К сожалению, время берет свое, мои соболезнования. Если получится, я полечу на церемонию прощания», – сказал Канчельскис.

    • Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
    • С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
    • Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.10.2023 22:30
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