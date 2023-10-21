Президент «Ростова» рассказал о разногласиях с европейскими клубами из-за трансферов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил, как за последние полтора года изменились переговоры с клубами из Европы по поводу перехода игроков.

– За кого из легионеров «Ростов» не получил деньги?

– Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация.

Когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет. Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы.

С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги – какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация.

– Платить за игроков, которые не выступают за клуб...

– Это данность. На нас наложили бан – мы были вынуждены заплатить. Обидно? Мы это принимаем и идем дальше.