Президент «Ростова» рассказал о разногласиях с европейскими клубами из-за трансферов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил, как за последние полтора года изменились переговоры с клубами из Европы по поводу перехода игроков.
– За кого из легионеров «Ростов» не получил деньги?
– Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация.
Когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет. Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы.
С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги – какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация.
– Платить за игроков, которые не выступают за клуб...
– Это данность. На нас наложили бан – мы были вынуждены заплатить. Обидно? Мы это принимаем и идем дальше.
- «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте (зона стыков).
- Норманн сбежал из России и перешел в саудовский «Аль-Раед».
- Шомуродов сейчас выступает за «Кальяри», а права на него принадлежат «Роме».