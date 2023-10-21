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    • Президент «Ростова» рассказал о разногласиях с европейскими клубами из-за трансферов

    Президент «Ростова» рассказал о разногласиях с европейскими клубами из-за трансферов

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил, как за последние полтора года изменились переговоры с клубами из Европы по поводу перехода игроков.

    – За кого из легионеров «Ростов» не получил деньги?

    – Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация.

    Когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет. Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы.

    С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги – какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация.

    – Платить за игроков, которые не выступают за клуб...

    – Это данность. На нас наложили бан – мы были вынуждены заплатить. Обидно? Мы это принимаем и идем дальше.

    • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте (зона стыков).
    • Норманн сбежал из России и перешел в саудовский «Аль-Раед».
    • Шомуродов сейчас выступает за «Кальяри», а права на него принадлежат «Роме».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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