Гвардиола – о Де Дзерби в «Манчестер Сити»: «Вы уже хотите меня уволить?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, отвечая на вопрос о своем преемнике.
«Может ли Роберто Де Дзерби в будущем возглавить «Сити» вместо меня? Вы хотите меня уволить? Уже?!
Следующий тренер – это вообще не мое дело. Если руководство поинтересуется моим мнением, я выскажу его, но это не мое дело», – сказал Гвардиола.
- Испанец работает в «Сити» 8-й сезон.
- Его контракт рассчитан до июня 2025-го.
- Команда из Манчестера – действующий обладатель требла.
Источник: твиттер Фабрицио Романо