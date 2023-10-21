Гвардиола – о Де Дзерби в «Манчестер Сити»: «Вы уже хотите меня уволить?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, отвечая на вопрос о своем преемнике.

«Может ли Роберто Де Дзерби в будущем возглавить «Сити» вместо меня? Вы хотите меня уволить? Уже?!

Следующий тренер – это вообще не мое дело. Если руководство поинтересуется моим мнением, я выскажу его, но это не мое дело», – сказал Гвардиола.