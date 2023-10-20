Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Абаскаль дурит народ и сказки рассказывает»: Канчельскис – о конфликте тренера «Спартака» с Соболевым

«Абаскаль дурит народ и сказки рассказывает»: Канчельскис – о конфликте тренера «Спартака» с Соболевым

20 октября 2023, 23:00
1

Андрей Канчельскис высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

  • Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
  • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.
  • Причина санкций – нарушение дисциплины.

«Я слышал, что Абаскаль отстранил Соболева из-за того, что Александр отказался посещать завтраки. Это же смешно. В каждой команде есть штрафы – не приходи и плати деньги.

Что же вы начинаете дурить народ, а на самом деле сами себя обманываете. Это я про Абаскаля. Где же берут таких тренеров, которые сказки рассказывают. Мне смешно.

У меня, условно, был конфликт с Адвокатом, но мы с ним разобрались и все. Всегда можно найти общий язык и выйти из ситуации. Это правильно, главное, чтобы с двух сторон было взаимопонимание.

Главное, чтобы конфликт не влиял на результат. Все бывает, надо сесть за стол и решить все. Хочет он на завтраки ходить или нет, надо прийти к общему решению, чтобы это дало общий результат.

Не хочешь завтракать на базе, забивай тогда по 15 голов за сезон, и я тебя освобожу от завтрака, вот и все. А если не забиваешь 15 по окончании чемпионата, то плати круглую сумму в конце сезона. Это элементарный пример.

Выход есть из каждой ситуации, просто надо не дуться друг на друга, а разговаривать и решать проблему. «Спартак» уже привык ко всему этому вниманию в инфополе, хотя на футбольном поле они ничего не показывают.

Но в СМИ они номер один. Пусть «красно-белые» лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы», – заявил Канчельскис.

Еще по теме:
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов 2
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример 5
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак» 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1697876130
Видимо решает проблемы и находит общий язык с игроками)) без стакана диалог не складывается..и в лиге чемпионов венграм просрали 5-1 да и в чемпионате до этого лидирующая команда на 8 месте
Ответить
Главные новости
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
2
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
1
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+