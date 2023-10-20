«Абаскаль дурит народ и сказки рассказывает»: Канчельскис – о конфликте тренера «Спартака» с Соболевым

Андрей Канчельскис высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

Причина санкций – нарушение дисциплины.

«Я слышал, что Абаскаль отстранил Соболева из-за того, что Александр отказался посещать завтраки. Это же смешно. В каждой команде есть штрафы – не приходи и плати деньги.

Что же вы начинаете дурить народ, а на самом деле сами себя обманываете. Это я про Абаскаля. Где же берут таких тренеров, которые сказки рассказывают. Мне смешно.

У меня, условно, был конфликт с Адвокатом, но мы с ним разобрались и все. Всегда можно найти общий язык и выйти из ситуации. Это правильно, главное, чтобы с двух сторон было взаимопонимание.

Главное, чтобы конфликт не влиял на результат. Все бывает, надо сесть за стол и решить все. Хочет он на завтраки ходить или нет, надо прийти к общему решению, чтобы это дало общий результат.

Не хочешь завтракать на базе, забивай тогда по 15 голов за сезон, и я тебя освобожу от завтрака, вот и все. А если не забиваешь 15 по окончании чемпионата, то плати круглую сумму в конце сезона. Это элементарный пример.

Выход есть из каждой ситуации, просто надо не дуться друг на друга, а разговаривать и решать проблему. «Спартак» уже привык ко всему этому вниманию в инфополе, хотя на футбольном поле они ничего не показывают.

Но в СМИ они номер один. Пусть «красно-белые» лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы», – заявил Канчельскис.