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    • «Спартак» почтил память погибших в давке на матче с «Харлемом»

    «Спартак» почтил память погибших в давке на матче с «Харлемом»

    Делегация московского «Спартака» посетила мемориал в «Лужниках», чтобы почтить память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА в октябре 1982 года.

    Участие в церемонии приняли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, генеральный директор Олег Малышев, футболисты и ветераны команды.

    20 октября 1982 года незадолго до окончания матча между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе «Лужники» возникла давка на трибунах, в которой по официальным данным погибли 66 человек.

    • В 1992 году в «Лужниках» был установлен памятник «Погибшим на стадионах мира».
    • У него каждый год проходят встречи участников событий, родственников погибших и болельщиков клуба.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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