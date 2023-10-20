«Спартак» почтил память погибших в давке на матче с «Харлемом»

Делегация московского «Спартака» посетила мемориал в «Лужниках», чтобы почтить память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА в октябре 1982 года.

Участие в церемонии приняли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, генеральный директор Олег Малышев, футболисты и ветераны команды.

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе «Лужники» возникла давка на трибунах, в которой по официальным данным погибли 66 человек.