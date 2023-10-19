Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в московский «Спартак».
– Как вы воспринимаете слухи о том, что «Спартак» якобы интересуется Карпиным?
– Не серьезно, если честно. Пусть кто угодно хочет Карпина, выходят на переговоры, если хотят.
– А «Спартак» ни разу не выходил?
– Ни разу.
– Хочу в целом понять возможность ухода.
– Возможность его ухода из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У «Ростова» сложный период, мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок. О каком «Спартаке» может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы. Сегодня говорить не о чем и не с кем.
- Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год. При нем красно-белые становились обладателями серебряных медалей чемпионата России.
- После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками. «Спартак» занимает 6-е место с 17 очками.
- Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
Источник: Sport24