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    • Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Карпина

    Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Карпина

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в московский «Спартак».

    – Как вы воспринимаете слухи о том, что «Спартак» якобы интересуется Карпиным?

    – Не серьезно, если честно. Пусть кто угодно хочет Карпина, выходят на переговоры, если хотят.

    – А «Спартак» ни разу не выходил?

    – Ни разу.

    – Хочу в целом понять возможность ухода.

    – Возможность его ухода из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У «Ростова» сложный период, мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок. О каком «Спартаке» может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы. Сегодня говорить не о чем и не с кем.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год. При нем красно-белые становились обладателями серебряных медалей чемпионата России.
    • После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками. «Спартак» занимает 6-е место с 17 очками.
    • Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4575

      ПалкоВводецъ (returned) 17 минут назад

      С Карпушей, тогда ещё пуделем было смешно, особенно его послематчевые интервью, после того как над сви ньями все как сейчас надругались. Лаяла болонка отборно. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6554

      subbotaspartak 23 минуты назад

      Если только молодильных яблок не объестся

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      Рейтинг: +4312

      шахта Заполярная 28 минут назад

      Ну не дает покоя Спартак. Стало известно - кому? От кого? Если бы за вброс фейков штрафовали то такие журнашлюшки ходили бы голодные.

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