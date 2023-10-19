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Стало известно будущее тренерской карьеры Слуцкого

19 октября 2023, 14:00
3

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о будущем бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Был разговор о команде Дзюбы и Слуцкого. Есть новости?

– Я думаю, что сейчас, когда они уладили личный контракт с большим партнером, способным им посодействовать в создании команды, они очень близки к созданию своего коллектива. Вопрос теперь заключается лишь в зимней паузе – найдет ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит свое медийное шествие, то этой команде точно быть.

– Вы обсуждали с ним этот вопрос?

– То, о чем я говорю, – это небольшая выдержка из нашего с ним диалога.

– То есть он пока надеется найти работу?

– Леонид Викторович востребованный тренер. Он выбирает из тех предложений, которые ему поступают и не хочет соглашаться на все подряд. Будем надеяться, что предложение, которое ему поступит, будет не меньше уровня национальной команды. Если он его примет, то команды в Медиалиге не будет, но в случае отказа на сто процентов можно будет сказать, что команда Слуцкого и Дзюбы появится в следующем сезоне, – заявил Осипов.

  • Прошлым летом поступали новости о том, что Дзюба и Слуцкий хотят создать свой медийный клуб для участия в Медиалиге.
  • Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.
  • Дзюба выступает за «Локомотив» с марта 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Plyash
1697726710
Упаси,Господи,от этих двух уродов...свят,свят,свят.
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Валерий39
1697727238
Не наводите тень на плетень. Какая зимняя пауза? Кем востребован? Тем более, что он уже "уладил контракт с большим партнёром". Наверняка, и название к команды уже есть
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zigbert
1697729616
Где бы вкладывать деньги в развитие детского футбола у нас создают какие то непонятные Медиалиги.
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