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    Стало известно будущее тренерской карьеры Слуцкого

    Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о будущем бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Был разговор о команде Дзюбы и Слуцкого. Есть новости?

    – Я думаю, что сейчас, когда они уладили личный контракт с большим партнером, способным им посодействовать в создании команды, они очень близки к созданию своего коллектива. Вопрос теперь заключается лишь в зимней паузе – найдет ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит свое медийное шествие, то этой команде точно быть.

    – Вы обсуждали с ним этот вопрос?

    – То, о чем я говорю, – это небольшая выдержка из нашего с ним диалога.

    – То есть он пока надеется найти работу?

    – Леонид Викторович востребованный тренер. Он выбирает из тех предложений, которые ему поступают и не хочет соглашаться на все подряд. Будем надеяться, что предложение, которое ему поступит, будет не меньше уровня национальной команды. Если он его примет, то команды в Медиалиге не будет, но в случае отказа на сто процентов можно будет сказать, что команда Слуцкого и Дзюбы появится в следующем сезоне, – заявил Осипов.

    • Прошлым летом поступали новости о том, что Дзюба и Слуцкий хотят создать свой медийный клуб для участия в Медиалиге.
    • Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.
    • Дзюба выступает за «Локомотив» с марта 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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