«Ливерпуль» нашел замену Салаху

Вингер «Баварии» Лерой Сане входит в список игроков, которых главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает в качестве возможной замены Мохамеду Салаху. Трансфер возможен в случае ухода египтянина из английской команды по окончании сезона.

27-летний Сане сейчас не особо задумывается о своем будущем и хочет сосредоточиться на игре. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене как в профессиональном, так и в личном плане и рассматривает «Баварию» как первый клуб, с которым будет вести переговоры.