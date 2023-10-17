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    «Ливерпуль» нашел замену Салаху

    Вингер «Баварии» Лерой Сане входит в список игроков, которых главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает в качестве возможной замены Мохамеду Салаху. Трансфер возможен в случае ухода египтянина из английской команды по окончании сезона.

    27-летний Сане сейчас не особо задумывается о своем будущем и хочет сосредоточиться на игре. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене как в профессиональном, так и в личном плане и рассматривает «Баварию» как первый клуб, с которым будет вести переговоры.

    • Контракт Сане с немецким клубом действует до 2025 года.
    • Сообщалось, что продление соглашения с ним является одной из приоритетных целей «Баварии».

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    Источник: Sport1

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