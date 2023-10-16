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    • Бывший менеджер сборной России: «Возвращение Хвичи в РПЛ просто невозможно»

    Бывший менеджер сборной России: «Возвращение Хвичи в РПЛ просто невозможно»

    Оресте Чинквини, поработавший в «Зените» и сборной России, не верит, что Хвича Кварацхелия вернется в РПЛ.

    – Не могу сказать, что в прошлом сезоне Кварацхелия играл хорошо, потому что он играл просто великолепно – не только на уровне Италии, а на уровне всех европейских чемпионатов.

    Но в «Наполи» сменился тренер, ушел мой друг Спаллетти, с которым мы работали еще в «Удинезе». Это топовый специалист. А Руди Гарсия совсем другой – иной менталитет, иной футбол.

    Все, конечно, ждали, что Хвича и в этом сезоне будет показывать нечто подобное. Посмотрим.

    – Как думаете, Хвича вернется когда-нибудь в Россию?

    – Нет-нет-нет! Это будет очень тяжело осуществить. Думаю, возвращение Хвичи невозможно, не в ближайшее время это точно.

    Это лидер «Наполи» и один из важнейших игроков в Европе. Если он уйдет из Неаполя, то только в топ-клуб.

    • Хвича поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».
    • В «Наполи» грузинский вингер с лета 2022 года.
    • Его статистика: 52 матча, 15 голов, 21 ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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