Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

Сборная Грузии одержала победу над Кипром в матче 8-го тура группы А отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Встреча, состоявшаяся 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси, завершилась победой Грузии со счeтом 3:0. В составе победителей отличились полузащитники Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия, нападающие Леван Шенгелия и Жорж Микаутадзе.