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    • Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

    Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

    Сборная Грузии обыграла национальную команду Кипра в матче 8-го тура группы А квалификации чемпионата Европы 2024 года.

    Встреча, состоявшаяся 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси, завершилась победой Грузии со счeтом 3:0. В составе победителей отличились полузащитники Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия, нападающие Леван Шенгелия и Жорж Микаутадзе.

    Для Кварацхелии гол в отборочном этапе чемпионата Европы стал первым в карьере.

    После шести игр отбора Европ-2024 Грузия занимает 4-е место с 7 очками. На первой строчке располагается Шотландия (15 очков), на второй – Испания (12 очков).

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    Источник: Бомбардир

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