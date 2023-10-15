Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

Сборная Грузии одержала победу над Кипром в матче 8-го тура группы А отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.
Встреча, состоявшаяся 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси, завершилась победой Грузии со счeтом 3:0. В составе победителей отличились полузащитники Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия, нападающие Леван Шенгелия и Жорж Микаутадзе.
- Для Кварацхелии гол в отборочном этапе чемпионата Европы стал первым в карьере.
- После шести игр отбора Европ-2024 Грузия занимает 4-е место с 7 очками. На первой строчке располагается Шотландия (15 очков), на второй – Испания (12 очков).
Источник: Бомбардир