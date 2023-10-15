Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024

Сборная Грузии обыграла национальную команду Кипра в матче 8-го тура группы А квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Встреча, состоявшаяся 15 октября на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси, завершилась победой Грузии со счeтом 3:0. В составе победителей отличились полузащитники Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия, нападающие Леван Шенгелия и Жорж Микаутадзе.

Для Кварацхелии гол в отборочном этапе чемпионата Европы стал первым в карьере.

После шести игр отбора Европ-2024 Грузия занимает 4-е место с 7 очками. На первой строчке располагается Шотландия (15 очков), на второй – Испания (12 очков).