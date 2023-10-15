В воскресенье, 15 октября, сборная Грузии сыграет с Кипром. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Грузия

Подопечные Вилли Саньоля идут на предпоследнем, четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала только четыре очка, и отстает от лидирующей Шотландии на солидные 11 очков. Сборная Грузии выиграла один матч, в одной встрече сыграла вничью и потерпела три поражения. Отметим, команда забила пять голов, но при этом пропустила солидные 13 мячей.

Кипр

Сборная Кипра занимает последнее, 5 место в таблице. Команда проиграла во всех шести играх отборочного цикла, пропустила 21 гол, но при этом, все-таки, умудрилась забить два гола.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает семь матчей, в которых Грузия одержала три победы. Кипр также выигрывал три раза. Команды забили друг другу по восемь голов. В предыдущих трех встречах Кипр побеждал только один раз, а Грузия выиграла в двух поединках.

Прогноз на матч Грузия – Кипр

Обе команды, похоже, потеряли шансы на выход из группы. Впрочем, в предстоящей встрече сборная Грузии выглядит фаворитом матча. Наш прогноз – победа Грузии (1.32), ТБ 2.5 (1.79).