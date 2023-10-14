В посольстве Ирана прояснили, грозят ли Роналду 99 ударов плетью в случае визита в страну

Роналду нужно нанять мальчика для битья , что бы он за большие деньги отгребал за его косяки)))
Посольство Ирана в Испании отреагировало на новость о возможном наказании для Криштиану Роналду.
- Форвард приезжал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Персеполиса».
- Там на встрече с болельщиками он обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями.
- Португалец якобы нарушил местные законы, за что ему грозит 99 ударов плетью в случае нового визита в Иран.
«Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена.
Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.
Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями.
Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны», – говорится в публикации посольства.