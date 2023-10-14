Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • В посольстве Ирана прояснили, грозят ли Роналду 99 ударов плетью в случае визита в страну

    В посольстве Ирана прояснили, грозят ли Роналду 99 ударов плетью в случае визита в страну

    Посольство Ирана в Испании отреагировало на новость о возможном наказании для Криштиану Роналду.

    • Форвард приезжал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Персеполиса».
    • Там на встрече с болельщиками он обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями.
    • Португалец якобы нарушил местные законы, за что ему грозит 99 ударов плетью в случае нового визита в Иран.

    «Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена.

    Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.

    Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями.

    Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны», – говорится в публикации посольства.

    Новости по теме
    Морган восхитился мотивацией Роналду: «И это в 38 лет»
    Роналду отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024
    Роналду забил 700-й гол в карьере без учета пенальти
    Источник: твиттер иранского посольства в Испании

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1808

      Alex Y 36 минут назад

      Роналду нужно нанять мальчика для битья , что бы он за большие деньги отгребал за его косяки)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Gwynbleidd 1 час назад

      Да понятно, что прост о так раздувают, скандар на ровном месте. А то что сейчас устроил Израиль, всем пофиг...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+