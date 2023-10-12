Пономарев заподозрил Головина в обмане сборной России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о травме полузащитника «Монако» Александра Головина в преддверии матчей против Камеруна и Кении.
«Очень уж подозрительно, что Головин постоянно травмируется именно перед матчами сборной, а потом целым и невредимым выступает за «Монако». Наговаривать на Александра нельзя, может, это просто совпадение, но очень уж подозрительное. Не исключаю, что на Головина давят в «Монако» из-за того, что он может сыграть за сборную России во время, когда на нашу страну обрушились санкции. Я не удивлюсь, если он и перед следующим сбором или игрой сборной получит травму. Но это всего лишь товарищеские матчи, так что ничего страшного», – сказал Пономарев.
- В последний раз Головин выступал за сборную России 14 ноября 2021 года, когда команда Валерия Карпина проводила выездной матч отборочного цикла к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
- В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в семи матчах «Монако» в Лиге 1, пропустив только одну игру против «Марселя» из-за перебора желтых карточек.
Источник: «РБ Спорт»