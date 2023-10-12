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    Мама Мбаппе больше не может быть агентом своего сына

    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе будет вынужден найти нового агента. Его мать, которая занималась делами сына на протяжении многих лет, не получила лицензию ФИФА и не сможет представлять его интересы в дальнейшем, сообщает Marca.

    Мать Мбаппе не внесена в реестр агентов ФИФА, которые получили лицензию. Соответственно, она не сможет вести переговоры от имени сына.

    • Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 24-летний нападающий сыграл в девяти матчах ПСЖ и забил восемь голов.

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    Источник: Marca

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