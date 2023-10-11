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    Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кто лучше – Лионель Месси или Диего Марадона.

    «Марадона в своe время был самым сильным футболистом, но Месси... Извините, это нечто совершенно иное.

    Я помню предсезонное турне по Азии. Лео приехал из Аргентины уставшим и разбитым. После первого тайма счeт был 0:0, он сидел на скамейке.

    Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние 20 минут мы добились победы со счeтом 3:0 благодаря хет-трику Лео», – сказал Гвардиола.

    • Месси прошедшим летом ушел в «Интер Майами».
    • До этого он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».
    • В декабре аргентинец впервые в карьере стал чемпионом мира. Этой осенью он может получить 8-й «Золотой мяч».

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    Источник: Calciomercato

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