Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кто лучше – Лионель Месси или Диего Марадона.

«Марадона в своe время был самым сильным футболистом, но Месси... Извините, это нечто совершенно иное.

Я помню предсезонное турне по Азии. Лео приехал из Аргентины уставшим и разбитым. После первого тайма счeт был 0:0, он сидел на скамейке.

Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние 20 минут мы добились победы со счeтом 3:0 благодаря хет-трику Лео», – сказал Гвардиола.