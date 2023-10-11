Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, кто лучше – Лионель Месси или Диего Марадона.
«Марадона в своe время был самым сильным футболистом, но Месси... Извините, это нечто совершенно иное.
Я помню предсезонное турне по Азии. Лео приехал из Аргентины уставшим и разбитым. После первого тайма счeт был 0:0, он сидел на скамейке.
Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние 20 минут мы добились победы со счeтом 3:0 благодаря хет-трику Лео», – сказал Гвардиола.
- Месси прошедшим летом ушел в «Интер Майами».
- До этого он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».
- В декабре аргентинец впервые в карьере стал чемпионом мира. Этой осенью он может получить 8-й «Золотой мяч».
Источник: Calciomercato