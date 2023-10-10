Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин раскрыл размер премиальных для «Эгриси» за выход в полуфинал Медиалиги

    Уткин раскрыл размер премиальных для «Эгриси» за выход в полуфинал Медиалиги

    Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, какие премиальные подготовил для игроков «Эгриси» за попадание в 1/2 финала Медиалиги.

    • «Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».
    • Они сыграют 15 октября.
    • В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).

    – За победу над 2Drots вы обещали команде миллион…

    – Я не просто обещал. Я в страхе сидел на игре, у меня с собой была сумка с деньгами. Куда я ее дену? У ребят на лавке вечно щитки и штаны пропадают, а если пропадет сумка с деньгами?

    Я отдал ее ребятам после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули – сказали, что не время.

    На самом деле у нас есть небольшая проблема – я немного должен команде. Я всегда старался сделать так, чтобы все было оплачено после каждого уикэнда. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17 5
    «100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем 4
    Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил 7
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+