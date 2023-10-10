Уткин раскрыл размер премиальных для «Эгриси» за выход в полуфинал Медиалиги

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, какие премиальные подготовил для игроков «Эгриси» за попадание в 1/2 финала Медиалиги.

«Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».

Они сыграют 15 октября.

В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).

– За победу над 2Drots вы обещали команде миллион…

– Я не просто обещал. Я в страхе сидел на игре, у меня с собой была сумка с деньгами. Куда я ее дену? У ребят на лавке вечно щитки и штаны пропадают, а если пропадет сумка с деньгами?

Я отдал ее ребятам после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули – сказали, что не время.

На самом деле у нас есть небольшая проблема – я немного должен команде. Я всегда старался сделать так, чтобы все было оплачено после каждого уикэнда. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем.