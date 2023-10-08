Стали известны стартовые составы матча, в котором сыграют «Наполи» и «Фиорентина». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Италии, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Руди Гарсия

«Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Мандрагора, Брекало, Нзола.

Главный тренер: Винченцо Итальяно