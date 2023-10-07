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    • «Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Волков, Черников, Тормена, Сперцян, Кривцов, Жоау, Кади, Кордоба.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Ионов, Миронов, Мохеби, Голенков, Глебов, Уткин.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар»«Ростов»

    Краснодар-Ростов смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 18:50
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