Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Волков, Черников, Тормена, Сперцян, Кривцов, Жоау, Кади, Кордоба.
Главный тренер: Владимир Ивич
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Ионов, Миронов, Мохеби, Голенков, Глебов, Уткин.
Главный тренер: Валерий Карпин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»