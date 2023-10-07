Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Волков, Черников, Тормена, Сперцян, Кривцов, Жоау, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Владимир Ивич

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Ионов, Миронов, Мохеби, Голенков, Глебов, Уткин.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»