Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Болонья», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Болонья»: Скорупский, Ликояннис, де Сильвестри, Калафиори, Орсолини, Фройлер, Ндой, Фергюсон, Абишер, Зиркзее.

Главный тренер: Тиагу Мотта

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Болонья»