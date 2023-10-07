Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Интер» и «Болонья», 8 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Болонья»: Скорупский, Ликояннис, де Сильвестри, Бекема, Калафиори, Орсолини, Фройлер, Ндой, Фергюсон, Абишер, Зиркзее.
Главный тренер: Тьягу Мотта
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс