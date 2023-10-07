Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Интер» и «Болонья», 8 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Болонья»: Скорупский, Ликояннис, де Сильвестри, Бекема, Калафиори, Орсолини, Фройлер, Ндой, Фергюсон, Абишер, Зиркзее.

    Главный тренер: Тьягу Мотта

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Болонья»

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+