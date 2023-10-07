Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Шпилевский: «В «Арисе» все гордятся Кокориным»

    Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о месте в команде нападающего Александра Кокорина.

    «В «Арисе» очень хотели Александра, это один из самых мастеровитых игроков клуба, это однозначно усиление. От него ожидают чуда на футбольном поле, ожидают, что он будет делать разницу. Пока нельзя сравнивать его игру в прошлом году и в нынешнем, ему понадобится еще пара-тройка матчей, чтобы поймать волну, потому что уровень команды и конкуренция значительно выросли.

    Сейчас место в основе не гарантировано никому. Каждый в тренировочном процессе должен доказывать свою состоятельность. Но в сообществе «Ариса» все гордятся Александром, и он в ответ максимально выкладывается в играх. Но всему свое время», – сказал Шпилевский.

    • В этом сезоне у Кокорина 5 матчей, гол и ассист.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.
    • Россиянин принадлежит «Фиорентине».

    Новости по теме
    Кокорин готов вернуться в сборную России 3
    «О футболе не общаемся»: Соболев рассказал, о чем разговаривает с Кокориным 1
    Николич рассказал о неудачной попытке переманить Кокорина в ОАЭ
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+