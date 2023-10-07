Шпилевский: «В «Арисе» все гордятся Кокориным»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о месте в команде нападающего Александра Кокорина.

«В «Арисе» очень хотели Александра, это один из самых мастеровитых игроков клуба, это однозначно усиление. От него ожидают чуда на футбольном поле, ожидают, что он будет делать разницу. Пока нельзя сравнивать его игру в прошлом году и в нынешнем, ему понадобится еще пара-тройка матчей, чтобы поймать волну, потому что уровень команды и конкуренция значительно выросли.

Сейчас место в основе не гарантировано никому. Каждый в тренировочном процессе должен доказывать свою состоятельность. Но в сообществе «Ариса» все гордятся Александром, и он в ответ максимально выкладывается в играх. Но всему свое время», – сказал Шпилевский.