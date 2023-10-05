Московское «Динамо» сыграет с «Факелом» в матче 11-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 8 октября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Динамо» – «Факел»
- победа «Динамо» – 1.53
- ничья – 4.30
- победа «Факела» – 6.50
Источник: «Бомбардир»