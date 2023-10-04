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    Феликс назвал самого удивительного игрока «Барсы»

    Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс после полного месяца в команде назвал партнера, который его больше всех удивил.

    «Больше всех меня удивил Френки де Йонг. Когда увидел его игру вблизи, получил более полное представление о нем. Очень впечатляет, как он понимает игру и действует на поле», – сказал португалец, чьи слова приводит твиттер Barca Universal.

    • «Барселона» купила нидерландца у «Аякса» в 2019 году за 86 миллионов евро.
    • 26-летний Френки с тех пор провел за каталонцев 190 матчей, забил 16 голов, сделал 21 ассист.
    • Сейчас де Йонг травмирован (повреждение лодыжки) и вернется не раньше ноября.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 07:43
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