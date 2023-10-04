Феликс назвал самого удивительного игрока «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс после полного месяца в команде назвал партнера, который его больше всех удивил.

«Больше всех меня удивил Френки де Йонг. Когда увидел его игру вблизи, получил более полное представление о нем. Очень впечатляет, как он понимает игру и действует на поле», – сказал португалец, чьи слова приводит твиттер Barca Universal.