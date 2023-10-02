Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» и «Челси», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Рим, Кастань, Диоп, Робинсон, Рид, Бобби Рид, Уилсон, Перейра, Виллиан, Пальинья, Хименес.

Главный тренер: Марку Силва

«Челси»: Санчес, Дисаси, Кукурелья, Силва, Колвилл, Фернандес, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фулхэм» – «Челси»