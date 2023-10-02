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    • «Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    «Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» и «Челси», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фулхэм»: Лено, Рим, Кастань, Диоп, Робинсон, Рид, Бобби Рид, Уилсон, Перейра, Виллиан, Пальинья, Хименес.

    Главный тренер: Марку Силва

    «Челси»: Санчес, Дисаси, Кукурелья, Силва, Колвилл, Фернандес, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фулхэм» – «Челси»

    Фулхэм-Челси смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 20:22
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