В субботу, 30 сентября, состоится матч «Оренбург» – «Зенит». Начало игры запланировано на 12:00 по московскому времени.

Оренбуржцы идут на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только восемь очков. Команда выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Оренбург» забил 10 голов в девяти играх национального первенства, пропустила же команда 16 голов.

Петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Подопечные Сергея Семака выиграли пять матчей, в двух встречах сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила 19 голов в девяти играх чемпионата – это второй результат в лиге. Пропустили питерцы восемь голов.

Факты

История противостояния команд насчитывает 8 матчей, в которых 7 раз побеждал «Зенит».

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече ждать сенсации не стоит. Питерцы на хорошем ходу, и команда наверняка сделает все, чтобы набрать три очка в этой встрече. Предположим, что игра закончится уверенной победой команды Семака. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.70), ТБ 2.5 (1.71).