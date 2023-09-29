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    • «Оренбург» – «Зенит»: прогноз на матч 10 тура чемпионата России, 30 сентября

    «Оренбург» – «Зенит»: прогноз на матч 10 тура чемпионата России, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Оренбург» – «Зенит». Начало игры запланировано на 12:00 по московскому времени.

    «Оренбург»

    Оренбуржцы идут на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только восемь очков. Команда выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Оренбург» забил 10 голов в девяти играх национального первенства, пропустила же команда 16 голов.

    «Зенит»

    Петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Подопечные Сергея Семака выиграли пять матчей, в двух встречах сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила 19 голов в девяти играх чемпионата – это второй результат в лиге. Пропустили питерцы восемь голов.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 8 матчей, в которых 7 раз побеждал «Зенит».

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече ждать сенсации не стоит. Питерцы на хорошем ходу, и команда наверняка сделает все, чтобы набрать три очка в этой встрече. Предположим, что игра закончится уверенной победой команды Семака. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.70), ТБ 2.5 (1.71).

    Источник: Бомбардир

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