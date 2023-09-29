Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал посещение ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя, ***!».

«Договаривались ли мы, что я не буду материться на шоу? Нет. Кстати, этот выпуск был одним из первых. Я пришeл туда то ли третьим, то ли четвeртым. До меня были Лeша Березуцкий, потом Вася, потом я. Потом сам Дзюба….

Я вообще сначала не понял, что происходит. Там по реакции моей видно. Вася и Леонид Викторович сидят, разговаривают между собой, а я думаю, куда попал вообще? Ну, давайте, творите, а я посижу, помолчу», – сказал Акинфеев.