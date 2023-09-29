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    Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал посещение ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя, ***!».

    «Договаривались ли мы, что я не буду материться на шоу? Нет. Кстати, этот выпуск был одним из первых. Я пришeл туда то ли третьим, то ли четвeртым. До меня были Лeша Березуцкий, потом Вася, потом я. Потом сам Дзюба….

    Я вообще сначала не понял, что происходит. Там по реакции моей видно. Вася и Леонид Викторович сидят, разговаривают между собой, а я думаю, куда попал вообще? Ну, давайте, творите, а я посижу, помолчу», – сказал Акинфеев.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РГ»

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