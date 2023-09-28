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    • Михаил Стогниенко угадывает факты про игроков «Ювентуса» в шоу с Марией Орзул

    Михаил Стогниенко угадывает факты про игроков «Ювентуса» в шоу с Марией Орзул

    OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах. Гостем нового выпуска стал звезда проектов «Плохая компания» и «Однажды в России», а также большой поклонник «Ювентуса» – Михаил Стогниенко.

    Ему предстояло ответить на вопросы об игроках «Юве», таких как Роналду, Буффон, Пирло, Зидан, Бендтнер, Дибала, Бонуччи, Погба, Ибрагимович и Дель Пьеро.

    В выпуске вы узнаете, кто из футболистов с раннего возраста был заядлым курильщиком, кто появлялся в «Гриффинах», а также у какого игрока есть свой сольный музыкальный альбом!

    Полный выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=s_1ll4DQf04

    Токен: Kra245YDX

    Источник: Бомбардир

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