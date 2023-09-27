Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo представил сотню лучших тренеров в истории футбола.

Лучшим был признан Алекс Фергюсон – шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013-й год.

Второе место в рейтинге занял экс-тренер «Аякса» и «Барселоны» Ринус Михелс – его считают изобретателем тотального футбола. Тройку замкнул бывший наставник «Барселоны» Йохан Кройфф.

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский занял десятое место.

Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: