Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo представил сотню лучших тренеров в истории футбола.
Лучшим был признан Алекс Фергюсон – шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013-й год.
Второе место в рейтинге занял экс-тренер «Аякса» и «Барселоны» Ринус Михелс – его считают изобретателем тотального футбола. Тройку замкнул бывший наставник «Барселоны» Йохан Кройфф.
Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский занял десятое место.
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo:
- Алекс Фергюсон;
- Ринус Михелс;
- Йохан Кройфф;
- Билл Шенкли;
- Пеп Гвардиола;
- Арриго Сакки;
- Мэтт Басби;
- Эленио Эррера;
- Эрнст Хаппель;
- Валерий Лoбановский.
Источник: FourFourTwo