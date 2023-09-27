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    • Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР

    Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР

    Авторитетный футбольный портал FourFourTwo представил сотню лучших тренеров в истории футбола.

    Лучшим был признан Алекс Фергюсон – шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013-й год.

    Второе место в рейтинге занял экс-тренер «Аякса» и «Барселоны» Ринус Михелс – его считают изобретателем тотального футбола. Тройку замкнул бывший наставник «Барселоны» Йохан Кройфф.

    Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский занял десятое место.

    Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo:

    1. Алекс Фергюсон;
    2. Ринус Михелс;
    3. Йохан Кройфф;
    4. Билл Шенкли;
    5. Пеп Гвардиола;
    6. Арриго Сакки;
    7. Мэтт Басби;
    8. Эленио Эррера;
    9. Эрнст Хаппель;
    10. Валерий Лoбановский.

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    Источник: FourFourTwo

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