Орлов назвал два ключевых момента в матче «Зенит» – «Локо»

Журналист Геннадий Орлов выделил моменты, повлиявшие на результат игры 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

Ну как же Кассьерра небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

Ну и, конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге «Локомотив» забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

«Зенит» упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. «Локомотив» надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяева выглядели уставшими», – сказал Орлов.