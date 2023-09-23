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    Посол Аргентины в РФ ответил, за какую команду РПЛ болеет

    Эдуардо Зуайн, посол Аргентины в России, сообщил, что начал болеть за клуб РПЛ.

    «Поздравляю Самарскую область и город Самару. Очень горд, что здесь находится уроженец Аргентины Бенхамин Гарре. Сегодня я стал официальным болельщиком «Крыльев Советов». Слышал много раз, что Самара – сердце России по целому ряду причин, но думаю, главная причина – это болельщики», – сказал Зуайн.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7697

      Semenycch 1 час назад

      Самара пригласила отличного тренера и КС расцвели!

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