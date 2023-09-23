Посол Аргентины в РФ ответил, за какую команду РПЛ болеет

Эдуардо Зуайн, посол Аргентины в России, сообщил, что начал болеть за клуб РПЛ.

«Поздравляю Самарскую область и город Самару. Очень горд, что здесь находится уроженец Аргентины Бенхамин Гарре. Сегодня я стал официальным болельщиком «Крыльев Советов». Слышал много раз, что Самара – сердце России по целому ряду причин, но думаю, главная причина – это болельщики», – сказал Зуайн.

«Крылья» лидируют в РПЛ.

Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».

Он в Самаре с зимы.

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