РФС вынес решение по делу Глушакова: он перешел в «Спартак» из Костромы после закрытия летнего ТО

В пятницу, 22 сентября, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков.

На нем было разрешено костромскому «Спартаку» заявить полузащитника Дениса Глушакова.

«Удовлетворить заявление ФК «Спартак» г. Кострома о регистрации футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.).

Разрешить ФК «Спартак» г. Кострома осуществить регистрацию футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в решении комитета.

36-летний Глушаков был свободным агентом.

Он 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».

«Спартак» К объявил о переходе хавбека 20 сентября. Летнее ТО в России закрылось в полночь 15 сентября.

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