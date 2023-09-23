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    • РФС вынес решение по делу Глушакова: он перешел в «Спартак» из Костромы после закрытия летнего ТО

    РФС вынес решение по делу Глушакова: он перешел в «Спартак» из Костромы после закрытия летнего ТО

    В пятницу, 22 сентября, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков.

    На нем было разрешено костромскому «Спартаку» заявить полузащитника Дениса Глушакова.

    «Удовлетворить заявление ФК «Спартак» г. Кострома о регистрации футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.).

    Разрешить ФК «Спартак» г. Кострома осуществить регистрацию футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в решении комитета.

    • 36-летний Глушаков был свободным агентом.
    • Он 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • «Спартак» К объявил о переходе хавбека 20 сентября. Летнее ТО в России закрылось в полночь 15 сентября.

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    Источник: сайт РФС

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