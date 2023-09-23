РФС вынес решение по делу Глушакова: он перешел в «Спартак» из Костромы после закрытия летнего ТО

В пятницу, 22 сентября, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков.

На нем было разрешено костромскому «Спартаку» заявить полузащитника Дениса Глушакова.

«Удовлетворить заявление ФК «Спартак» г. Кострома о регистрации футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.).

Разрешить ФК «Спартак» г. Кострома осуществить регистрацию футболиста Дениса Глушакова (27.01.1987 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в решении комитета.