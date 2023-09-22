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    • Дюков отреагировал на слова Слуцкого, что РФС не дал его школе «ни копейки»

    Дюков отреагировал на слова Слуцкого, что РФС не дал его школе «ни копейки»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал резонансное заявление Леонида Слуцкого.

    Экс-тренер сборной России, рассуждая о своем штрафе за оскорбление журналиста, сказал: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

    Леонид Слуцкий высказался о том, что РФС не дал ни копейки на его школу. Как на самом деле?

    – Это не так. Мы помогаем школе Слуцкого, проводим межрегиональную ЮФЛ, и его школа участвует в соревнованиях – футболисты получают возможность для развития, а мы берем на себя все расходы на переезд, проживание и питание команд.

    Об этом я несколько раз говорил со Слуцким. Он выражал слова благодарности и мне, и РФС за этот проект.

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    Источник: «РБ Спорт»

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