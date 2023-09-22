Дюков отреагировал на слова Слуцкого, что РФС не дал его школе «ни копейки»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал резонансное заявление Леонида Слуцкого.

Экс-тренер сборной России, рассуждая о своем штрафе за оскорбление журналиста, сказал: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

– Леонид Слуцкий высказался о том, что РФС не дал ни копейки на его школу. Как на самом деле?

– Это не так. Мы помогаем школе Слуцкого, проводим межрегиональную ЮФЛ, и его школа участвует в соревнованиях – футболисты получают возможность для развития, а мы берем на себя все расходы на переезд, проживание и питание команд.

Об этом я несколько раз говорил со Слуцким. Он выражал слова благодарности и мне, и РФС за этот проект.