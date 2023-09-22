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    • «Крылья Советов» – «Сочи»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 23 сентября

    «Крылья Советов» – «Сочи»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Крылья Советов» – «Сочи. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»

    Самарцы в 8 турах РПЛ набрали 15 очков и занимают 3 место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет только три очка. Отметим, подопечные Игоря Осинькина выиграли четыре матча, в трех играх сыграли вничью, и потерпели одно поражение. Команда забила 19 голов – это лучший показатель в лиге, и пропустила 11 мячей.

    «Сочи»

    Южане, сменив тренера, будут делать все, чтобы исправить турнирное положение. Сейчас оно достаточно плачевное – команда идет на 13 месте, имея в своем активе только 6 очков. Отметим, «Сочи» выиграл только два матча, и потерпел шесть поражений в РПЛ.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает семь встреч, в которых все семь раз побеждали самарские «Крылья».

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, у подопечных Игоря Осинькина больше шансов на победу. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (2.03).

    Источник: Бомбардир

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